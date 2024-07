Masoud Pezeskhian é eleito novo presidente do Irã

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2024 - 10:01 Para compartilhar:

TEERÃ, 6 JUL (ANSA) – O médico e ex-ministro da Saúde Masoud Pezeshkian venceu o segundo turno das eleições e foi eleito o novo presidente do Irã.

O candidato moderado e reformista, de 69 anos, recebeu 16,3 milhões de votos (53,6%) e superou o ultraconservador Saeed Jalili, que fechou o pleito com 13,5 milhões (44,3%).

“Estenderemos a mão da amizade para todos. Somos todos pessoas deste país. A ajuda de todos será necessária para o progresso do Irã”, disse o novo mandatário.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, felicitou Pezeshkian e manifestou esperança de “fortalecer a cooperação” com Teerã a todos os níveis, incluindo a segurança regional.

O Ministério do Interior do Irã informou que aproximadamente 30,5 milhões (49,8%) dos 61,4 milhões de eleitores elegíveis participaram do pleito, cerca de seis milhões a mais do que no primeiro turno.

O último mandatário iraniano a ser escolhido em segundo turno havia sido Mahmoud Ahmadinejad em 2005.

Com a eleição de Pezeshkian, o ex-chefe da pasta de Saúde vai substituir o ex-presidente Ebrahim Raisi, morto em um acidente aéreo em maio. O cargo era ocupado interinamente por Mohammad Mokhber. (ANSA).