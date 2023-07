Mason Mount se despede do Chelsea para defender o Manchester United: ‘É o melhor para mim’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 19:11 Compartilhe

Formado nas categorias de base do Chelsea, Mason Mount encerrou sua passagem de 18 anos pelo clube londrino com uma mensagem de despedida comovente, em vídeo compartilhado nesta terça-feira em sua página oficial do Instagram. Após o adeus, ele será anunciado como o primeiro reforço do Manchester United para a temporada 2023/2024.

“Após tanta especulação ao longo dos últimos seis meses, talvez não seja surpresa para ninguém, mas isso não torna fácil dizer que eu tomei a decisão de deixar o Chelsea. Eu sei que alguns de vocês não ficarão felizes com minha decisão, mas entendi que é o melhor para mim neste momento da minha carreira”, afirmou o jogador de 24 anos.

Mount também disse que gravou o vídeo porque a torcida merecia mais que “apenas um comunicado escrito” e acrescentou que “passaram por muitas coisas juntos”. O meio-campista foi comprado por 55 milhões de libras (R$ 338,4 milhões) pelo Manchester United, com um contrato válido por cinco anos.

O meia estava no Chelsea desde os seis anos e foi peça importante na conquista da Liga dos Campeões de 2021, por isso contava com muito carinho dos torcedores. As boas atuações pelo time londrino o ajudaram a acumular convocações para a seleção inglesa. Ele deixa o clube após 195 partidas e 33 gols marcados.

