‘Masked Singer’: Nicolas Prattes ri de piada de Tatá sobre Duda Nagle, ex de Sabrina Sato

Tatá Werneck chamou atenção no The Masked Singer Brasil especial de Natal exibido neste domingo, 22, ao fazer uma piada diante de Sabrina Sato e seu namorado, Nicolas Prattes, a respeito do ex da apresentadora, Duda Nagle.

Na dinâmica, Sabrina precisava dar dicas sobre quem seria seu ‘amigo secreto’ convidado ao palco da atração: “Um, dois, três, quatro, cinco, seis” e, em seguida, imitou o rugido de um leão. Nicolás Prattes apareceu na tela usando uma máscara, e os jurados imediatamente reconheceram.

“Ah, já sei quem é! Primeiro que a produção não tem dinheiro para trazer uma pessoa de longe, então é alguém que você convive, tem uma intimidade… Duda Nagle?!”, brincou a humorista, que emendou: “Sacanagem!”. Sato e Nicolas deram risada.

Confira abaixo os ‘amigos secretos’ de cada jurado na edição especial de Natal do The Masked Singer Brasil. Cada dupla cantou uma música, assim como a apresentadora Eliana.

– Tony Ramos: Susana Vieira

– Sabrina Sato: Nicolás Prattes

– Tatá Werneck: Júnior Lima

– Belo: Padre Marcelo Rossi

– Eliana: Daniel