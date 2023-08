Maserati que pertenceu a Berlusconi vai a leilão na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 17:01 Compartilhe

MILÃO, 29 AGO (ANSA) – Um Maserati branco blindado que pertenceu ao ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi, morto no último dia 12 de junho, será leiloado como parte de um grande lote de veículos ofertado no evento Modena Meets Misano, no próximo sábado (2).

Ao todo, serão mais de 70 lotes, entre carros, motos, acessórios e objetos exclusivos relacionados ao mundo das duas e quatro rodas que poderão ser arrematados. O exemplar blindado que foi de Berlusconi terá lance inicial de 100 mil euros.

Os lucros obtidos serão parcialmente doados para pesquisas científicas sobre doenças neuromusculares, neurodegenerativas e cerebrovasculares no “Centro Dino Ferrari”, da Universidade de Milão.

O lote mais destacado é, sem dúvida, o dedicado ao Maserati Quattroporte V8 de 400 CV, que atualmente pertence a um colecionador particular, mas havia sido dado 2004 por Luca Cordero di Montezemolo ao então primeiro-ministro italiano.

Já o lote com itens “duas rodas” incluirá ainda uma scooter Honda X8R doada e autografada por Valentino Rossi e uma moto Luca Marini, bem como fotos, capacetes e luvas de outros pilotos famosos como Marco Melandri, Loris Capirossi e Andrea Dovizioso.

Também serão leiloadas peças originais, como o traje autografado de Antonio Giovinazzi, piloto que recentemente esteve entre os vencedores das 24 Horas de Le Mans. Além disso, serão ofertados lotes do acervo particular de Jonathan Giacobazzi.

A lista ainda inclui as taças históricas de pilotos como Aldo Pigorini, Giordano Aldighetti e Terzo Bandini, que correram na Rudge 500cc para Enzo Ferrari, além da Copa Ascari e Mario Tadini, raríssima taça conquistada por Tazio Nuvolari, em 1925, no circuito de Pádua, com a Bianchi Freccia Celeste 250 cc.

O leilão será realizado pela Giusti Aste em Formigine, na província de Modena, e prevê diversas modalidades de participação: presencial, por telefone, e-mail ou online, por meio dos portais Giusti Aste. (ANSA).

