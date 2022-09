Mascote interrompe transmissão, parabeniza repórter do SporTV e dá camisa de presente

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 12:37 Compartilhe







O pré-jogo da partida entre Novorizontino e CSA, neste sábado, teve uma cena inusitada. Antes da bola rolar, a repórter Estella Gomes, do SporTV, dava as informações do duelo, quando foi surpreendida pelo mascote do clube paulista cantando parabéns.

– O Tigre está aqui atrás de mim porque hoje é meu aniversário, está me dando parabéns. Obrigado, que honra. Ainda ganhei uma camisa, que coisa boa. Muito obrigado, Tigre – agradeceu Estella.

Segundo informações da emissora, todos os participantes da cobertura sabiam da surpresa, menos Estella. A partida, disputada no estádio Jorge Ismael, é válida pela 28ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes ocupam a parte de baixo da tabela.

