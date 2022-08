Mascote de amendoim troca de fantasia após ser comparado com pênis

Da Redação 12/08/2022 - 10:18 Compartilhe

Mascote da Feira Internacional do Amendoim, realizada no município de Jaboticabal, em São Paulo, o ‘Minduca’, como é conhecido, esteve envolvido em uma polêmica após a empresa que confeccionou a fantasia não ter sido exatamente fiel ao formato original do desenho, tornando-o parecido com um pênis. Três anos após ter virado ‘meme’ nas redes sociais, o mascote ganhou um novo visual. As informações são do UOL.

“Era para se parecer com um amendoim, como previa o nosso desenho”, disse a jornalista Regiane Alves, membro da comissão organizadora do evento, ao UOL. “Mas daí a empresa que produziu a fantasia acabou esticando demais o pescoço e achatando muito o corpo dele embaixo. No início, a gente achou que tinha ficado esquisito, mas fomos inocentes. Não tínhamos dado conta do que parecia esse formato”, explicou.

Segundo Regiane, a organização do evento só notou a forma diferente da fantasia após um frequentador da feira publicar algumas fotos comparando Minduca ao formato de um pênis.

“A partir daí, o Minduca se espalhou pelas redes sociais. Aqui no Brasil e até em outros países, porque muita gente que participa dessa feira está envolvida com pesquisas em universidades e instituições. Para nós foi um choque. Foi a primeira vez que olhamos para o Minduca e vimos que realmente ele se parecia com um pênis. A partir daí, ele virou o ‘Pinduca'”, contou Regiane.

De acordo com a jornalista, muitos comunicadores a procuraram em 2019 para perguntar se o boneco teria sido criado propositalmente, como estratégia de marketing. “Mas não tinha sido, não. Foi tudo sem querer. Para nossa surpresa, as pessoas acabaram simpatizando tanto com o Minduca que a feira começou a atrair ainda mais visitantes. Muita gente querendo tirar uma foto com a nossa mascote”, declarou.

Veio a fama e…

O mascote ganhou tanta fama na região que, depois que a Feira do Amendoim acabou, passou a ser convidado a participar de diversos eventos relacionados à agricultura e às atividades do campo. Com a chegada da pandemia da Covid-19, contudo, Minduca precisou abandonar a fantasia.

“Este ano, quando resolvemos que a feira voltaria a ser presencial, após dois anos sendo realizada de forma online, fomos buscar a roupa no depósito. E descobrimos que a cabeça dele não estava mais lá. A cabeça do Minduca havia sumido”, comentou Regiane.

“Ele ficou tão famoso e foi tão requisitado por escolas, eventos, cooperativas, que acabou se degradando, estragando. Ele foi tão usado que acabou perdendo a cabeça”, relatou Pedro Luiz Alves, presidente da comissão organizadora da feira.

Sem tempo para tomar uma decisão, a organização criou um novo desenho para a mascote. Ele perdeu o formato fálico, ficando mais “gordinho”. Também mudou de cor, saindo do bege para o marrom.

A nova fantasia do mascote ganhou riscos quadriculados, para mostrar que o personagem não está mais sem a casca que envolve o amendoim. Ele também carrega um chapéu, trocando o boné que usava anteriormente.

“Ele ficou bem mais apropriado, parecido mesmo com um amendoim. As pessoas gostaram. Mas, no fundo, a gente sente falta do Minduca original. Ele acabou se tornando uma pessoa, alguém querido que a gente sente saudades”, completou.