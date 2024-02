Mas, já? Isa Scherer mostra filhos gêmeos animados para o primeiro dia de aula

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/02/2024 - 16:29 Para compartilhar:

Parece que foi ontem que a chef de cozinha Isabella Scherer, 27 anos, estava com aquele barrigão enorme de gêmeos. Mas, o fato é que Mel e Bento cresceram um pouquinho e agora já querem desbravar o mundo. Em vídeo publicado nos Stories, a influenciadora compartilhou um momento muito especial na vida de qualquer criança, que é o primeiro dia de aula da vida.

Com 1 ano e 5 meses de vida, os dois mostraram que estão prontos para encarar a nova jornada e surgiram empolgados, com mochila nas costas.

“Quem tá indo para a escola?”, pergunta ela, enquanto as crianças estão já na porta de casa esperando o momento de partirem rumo à escola.

As crianças são frutos do relacionamento de Isa Scherer com o modelo Rodrigo Calazans, 40. Os dois estão juntos desde 2020.

Na última semana, ela mostrou aos seus seguidores as tatuagens que fez em homenagem aos filhos. Ela escreveu os nomes dos pequenos, um em cada ombro.

