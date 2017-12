Martus Tavares, da Bunge, é o novo presidente do Conselho Diretor da Abiove

São Paulo, 11 – O vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bunge Brasil, Martus Tavares, foi eleito o novo presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais (Abiove), informou a Bunge, em nota. A eleição ocorreu na última quinta-feira. O vice-presidente será Fernando Cozzi, diretor de Processamento para a América Latina da Cargill. Ambos terão mandato de dois anos.

Conforme a Bunge, Martus Tavares tem sólida experiência em gestão e já ocupou importantes cargos nos ministérios da Fazenda e do Planejamento, inclusive como ministro no período de 1999 a 2002. Foi também diretor executivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e vice-presidente executivo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).