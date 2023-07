Martino não descarta que Messi estreie na sexta-feira pelo Inter Miami contra Cruz Azul

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/07/2023 - 17:19 Compartilhe

O astro Lionel Messi e o espanhol Sergio Busquets têm chances de estrear na sexta-feira (21) pelo Inter Miami contra o Cruz Azul do México, disse o técnico da equipe da MLS, o argentino Gerardo Martino, nesta quarta-feira (19).

“Não estou descartando começar com eles (Messi e Busquets). É cedo. Falta mais um treino e podemos conversar com eles para ver como se sentem e depois tomaremos a decisão. Hoje estamos na função de fazê-los acumular treinos”, declarou ‘Tata’ Martino ao canal esportivo argentino TyC.

Ele acrescentou que “os dois chegaram muito bem, podemos ter alguma expectativa de vê-los na sexta-feira. Mas não quero me apressar em dizer algo que mais tarde eu não possa cumprir”.

Messi e Busquets, ex-companheiros de mais de uma década no Barcelona, chegam ao atual lanterna da MLS, que está há 11 jogos seguidos sem vencer, e que estreia na sexta-feira na Copa das Ligas, torneio disputado por times das ligas norte-americana e mexicana e no qual enfrentará o Cruz Azul no primeiro duelo.

Martino comemorou o fato de voltar a dirigir o capitão da ‘Albiceleste’ no Inter Miami, como já havia feito no Barcelona (2013-2014) e na seleção argentina (2014-2016).

Ele destacou que desta vez encontra um Messi “com a mesma vontade de sempre de competir e vencer, mas numa outra fase e muito mais aliviado com tudo o que aconteceu no último ano”.

“Era um peso muito grande que ele carregava e se livrar desse peso com certeza o transformou até no dia a dia”, avaliou Martino sobre o campeão da Copa do Mundo do Catar-2022.

