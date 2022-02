Martinho da Vila revela que votará em Lula: ‘Se ele me pedir, eu faço campanha’

Martinho da Vila, de 84 anos, é mais um famoso a declarar voto em Lula nas eleições deste ano. Em entrevista ao jornal O Globo, o cantor disse que o político é seu amigo e aproveitou para detonar o presidente Jair Bolsonaro (PL) dizendo que ele é uma pessoa que dá “maus exemplos”.

“A função do chefe é dar exemplos. Eles não vêm de baixo, vêm de cima. Quem toca as coisas é o chefe da família, o chefe da nação. Ninguém nasce racista. Aprende a ser racista. E, se aprende a ser, pode aprender a amar o próximo. O racismo está forte. E agora, com a internet, as pessoas podem fazer agressões e ficar escondidas. Então, os racistas botaram as asinhas de fora”, disparou Martinho sobre Bolsonaro.

Ao ser questionado referente as eleições de outubro, o sambista mostrou seu apoio a Lula: “Se ele me pedir, eu faço campanha, porque ele é meu amigo. Para os amigos eu faço tudo. Para os inimigos, nada”, finalizou.

Saiba mais