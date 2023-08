Martínez ironiza nova regra para goleiros em pênaltis: ‘Não me interessa, já somos campeões’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 19:57 Compartilhe

O argentino Emiliano Martínez debochou da nova regra que restringe as provocações dos goleiros em cobranças de pênaltis. A nova orientação da International Football Association Board (IFAB) tem o apelido de “regra Dibu Martínez”, em referência ao estilo do goleiro, campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, em penalidades.

“A ‘lei anti-Dibu’? Eu amei. Eles (IFAB e Fifa) sempre procuram uma desculpa para o batedor marcar o gol. Não me interessa, já somos campeões do mundo. Eles fizeram isso tarde demais”, falou o atleta do Aston Villa à rádio Urbana Play, da Argentina.

No último dia 30, o Aston Villa enfrentou o Brentford em um torneio de pré-temporada. No primeiro tempo, um pênalti foi marcado contra o time de Martínez, que seguiu a orientação e ficou parado em cima da linha até a cobrança ser feita. A bola batida por Bryan Mbeumo foi para o lado esquerdo, e o goleiro pulou para o direito. A partida terminou 3 a 3.

A nova regra entrou em vigor na Europa em 1º de julho. Ela faz parte de um pacote de modificações que envolve também arbitragem e situações de jogo como comemorações e impedimentos. A CBF já aplica a regra Dibu Martínez.

Antes, os goleiros podiam movimentar-se na linha do gol, balançar os braços, fazer alusão ao lado que o cobrador ia bater, entre outras provocações. Agora, a regra diz que os arqueiros têm de ficar em cima da linha, sem movimentações que possam desconcentrar o batedor.

A Argentina de Dibu Martínez venceu duas das disputas de mata-mata da Copa do Mundo de 2022, no Catar, nos pênaltis. Nas quartas de final, a albiceleste bateu a Holanda por 4 a 3 nas penalidades, depois de um empate por 2 a 2. Já na final, o título veio nos pênaltis, contra a França, por 4 a 2, depois de um empate em 3 a 3.

