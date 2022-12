Martinelli marca pelo Arsenal e web critica Tite: ‘Foi subutilizado na Copa’

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/12/2022 - 19:31 Compartilhe





Atacante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Gabriel Martinelli marcou um gol contra o West Ham, pela Premier League, nesta segunda. Após o jogador balançar as redes, internautas criticaram Tite por conta da pouca utilização do atleta no Mundial do Qatar.

– E o Gabriel Martinelli que fez um golaço hoje. Na única partida na Copa que entrou, jogou bem, mas foi subutilizado pelo entregador de coletes Tite? – criticou um internauta.

+ Após terminar relacionamento com Icardi, Wanda posta print de chamada de vídeo com Maxi López



– Premier League voltando. Junto com ela, a decepção pelo Tite ter usado tão pouco Bruno Guimarães, Martinelli e Fabinho – lamentou outro torcedor.





– O Martinelli voando nessa temporada e o Tite morreu com ele no banco. Inacreditável – detonou mais um internauta.

+ Seleção SporTV monta ranking de clubes em 2022 e posição do Flamengo irrita torcedores



Martinelli jogou apenas uma partida como titular na Copa do Mundo, contra Camarões, na qual teve boa atuação. Contra Sérvia e Coreia do Sul, entrou a poucos minutos do fim, enquanto sequer teve minutos nos duelos contra Suíça e Croácia.

E o Gabriel martinelli que fez um golaço hoje, na única partida na Copa que entrou jogou bem mas foi subutilizado pelo entregador de coletes tite? — Rhuan Pablo (@RhuanPablo1999) December 26, 2022

Premier League voltando. Junto com ela, a decepção pelo Tite ter usado tão pouco Bruno Guimarães, Martinelli e Fabinho. — Henry (@henrysz) December 26, 2022



O Martinelli voando nessa temporada e o Tite morreu com ele no banco. Inacreditável. — Soares, Paulo (@pauloscorsa) December 26, 2022

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias