Martinelli leva o terceiro amarelo e desfalca o Fluminense no jogo de ida das oitavas da Libertadores

Embora o Fluminense tenha conseguido a classificação na Libertadores, após vencer o River Plate na argentina, por 3 a 1, e ficar com o primeiro lugar do Grupo D, uma notícia ruim preocupará os tricolores. Isso porque, o volante Martinelli levou o terceiro cartão amarelo na competição e, com isso, desfalcará a equipe no jogo de ida das oitavas de final.

Junto ao também volante Yago Felipe, Martinelli era um dos dois únicos pendurados do Fluminense nesta sexta rodada. Habitual titular do Tricolor, o jovem começou jogando, fez sua melhor partida na competição, porém, vacilou ao fazer falta desnecessária em De La Cruz, ainda aos 25 da etapa final. Assim, o jogador foi amarelado pela arbitragem e, por isso, ficará de fora do primeiro duelo das oitavas de final.

Vale lembrar que os outros dois cartões que o jogador tomou foram no início da fase de grupos. Primeiramente, contra o próprio River Plate, na primeira rodada, no Maracanã, e depois na vitória do Flu por 2 a 1 contra o Santa Fe, fora de casa, pela segunda partida da competição.

Classificado em primeiro lugar do Grupo D da Libertadores, o Fluminense volta agora suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Isso porque, a equipe estreia no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbi.

