Martinelli lamenta ficar fora da Champions, mas valoriza temporada do Arsenal: ‘Fizemos o nosso melhor’ Os Gunners terminaram em quinto lugar na Premier League e vão jogar a Liga Europa

O Arsenal bateu o Everton neste domingo pela última rodada da Premier League, mas não conseguiu a classificação à Champions League. Autor do primeiro gol dos Gunners no jogo, o brasileiro Gabriel Martinelli lamentou por ficar fora da competição, mas disse que o grupo tem que se orgulhar pela temporada feita.





+ Manchester City vence o Aston Villa de virada e é campeão da Premier League



– A vaga na próxima Champions escapou na reta final, mas temos que comemorar pelo que fizemos. A Premier League é a principal e mais difícil competição de clubes do planeta e não é fácil se manter no topo. Brigamos e fizemos o nosso melhor, e temos que nos orgulhar disso. Fechamos com chave de ouro, com uma bela vitória, e vamos focar nesse momento. Estão todos de parabéns – contou o atacante da Seleção Brasileira.

A última vaga da Champions League ficou com o Tottenham. Os Spurs bateram o Norwich e fecharam a temporada com 71 pontos. Enquanto os Gunners ficaram com 69 pontos e vão disputar a Liga Europa.

Gabriel Martinelli está dentro da última lista do técnico Tite, que vai disputar amistosos no início de junho com a Seleção Brasileira. Na temporada, o atacante tem seis gols e sete assistências pelo Arsenal.

