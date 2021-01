Martinelli lamenta ausência de Fred para o Fluminense em clássico

O Fluminense não poderá contar com o atacante Fred no clássico com o Botafogo, neste domingo, às 20h30. O jogador está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no empate por 3 a 3 com o Coritiba, quando marcou o segundo gol do Flu. Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o volante Martinelli lamentou a ausência do capitão.

– É um cara que nos ajuda muito dentro de campo, passa muita confiança, a gente da base tem como referência, e ele sempre dá muito apoio. É um cara que vai sim fazer falta, mas a gente tem jogador capacitado, que vai entrar no lugar dele e vai dar conta do recado – disse o volante.

O Botafogo, inclusive, é a maior vítima de Fred com a camisa do Fluminense. O centroavante marcou 14 vezes contra o rival, mas ainda não balançou a rede contra o Alvinegro nesta segunda passagem pelo Tricolor. Falando em gols, Martinelli também elogiou John Kennedy, um dos destaques da base do Flu e que está na briga para substituir o veterano.

– Todo garoto da base quando foi acionado, correspondeu. Esse caso não é diferente. Conheço bem o John Kennedy, sempre trabalha muito sério nos treinos, procura evoluir como todos. A gente tem total confiança de que, se ele for acionado, vai fazer um grande jogo. Entrou nesse jogo (contra o Coritiba), conseguiu ajudar a gente. Temos total confiança nele – finalizou.

Martinelli, durante coletiva (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

