Martinelli festeja gol da vitória do Arsenal e mira duelo com o PSG: ‘Manter os pés no chão’

Se os holofotes estavam voltados para Vinicius Júnior, Rodrygo e Endrick em uma possível reviravolta do Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, foi outro brasileiro, Gabriel Martinelli, que silenciou o lado espanhol do estádio Santiago Bernabéu, nos acréscimos, e consolidou a classificação do Arsenal às semifinais da competição com o gol da vitória por 2 a 1.

Após o apito final, o atacante festejou o tento e exaltou a qualidade da equipe inglesa, mas alertou que o time comandado por Mikel Arteta precisará manter a humildade para passar pelo Paris Saint-Germain e alcançar a sonhada final continental, o que não acontece desde 2005/06.

“Sabemos que é um sonho para qualquer jogador chegar à semifinal da Liga dos Campeões, então estamos muito felizes, mas vamos manter os pés no chão e continuar trabalhando, porque sabemos que ainda não conquistamos nada”, afirmou Martinelli. “Estamos confiantes, conhecemos as nossas qualidades, conhecemos a equipe que temos e vamos em frente.”

Martinelli foi um dos destaques tanto no confronto em Londres, quando sua equipe abriu vantagem de 3 a 0, quanto em Madri. Ele apoiou os laterais para impedir as investidas de Rodrygo e Vini Júnior pelas beiradas e deixou o gramado do estádio Santiago Bernabéu como herói ao anotar o gol da vitória.

“Estamos animados. É muito bom vencer este tipo de jogos contra o Madrid aqui no Bernabéu, por isso estamos muito felizes. Merecemos o resultado em casa e aqui também. Esta equipe merece”, comentou. “Viemos com a mentalidade de vencer, precisávamos ter calma por causa da pressão, mas queríamos vencer e conseguimos”, explicou em entrevista à TNT Sports.

“Vamos aproveitar a noite, vamos comemorar, mas sabemos que teremos uma semifinal muito difícil e vamos nos preparar da melhor maneira possível”, falou o brasileiro, que também terá a missão de manter o clube londrino na vice-liderança do Campeonato Inglês. Na ingrata tarefa de perseguir o líder Liverpool – 13 pontos à frente -, o Arsenal volta a campo no domingo, às 10h (horário de Brasília), contra o Ipswich.