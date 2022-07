Martine Grael e Kahena Kunze conquistam bicampeonato do Europeu de vela

Martine Grael e Kahena Kunze seguem fazendo história na vela. A dupla brasileira foi bicampeã da classe 49 erFX do Campeonato Europeu, em Aarhus, na Dinamarca, após um oitavo lugar na Medal Race deste domingo. Elas disputaram o torneio como convidadas, visando no fim de agosto o Campeonato Mundial.

“Na largada da regata da medalha achamos que estávamos fora da linha e voltamos depois do começo da prova. Fizemos uma dura volta para conseguir chegar próximo das holandesas e assegurar o 1° lugar”, explicou Martine.

A dupla brasileira ficou entre as cinco melhores durante todas as 14 regatas ao longo da semana. Elas entraram na última etapa na segunda colocação, precisando apenas chegar próxima das holandesas Odile Van Aanholt e Annette Duetz para conquistar o ouro, o que acabou acontecendo.

A medalha de prata ficou, inclusive, com a dupla da Holanda. Já a Suécia completou o pódio. Martine Grael e Kahena Kunze terminaram o campeonato com 69 pontos.

A última vez que as brasileiras haviam conquistado o Campeonato Europeu foi em 2019. O foco da dupla é no Mundial da classe 49eFX, que acontecerá a partir do dia 31 de agosto, em Halifax, no Canadá.