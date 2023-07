Martine e Kahena conquistam medalha de prata no evento teste da vela para Paris-2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 17:30 Compartilhe

Atuais bicampeãs olímpicas da classe 49erFX da vela, Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram neste domingo a medalha de prata no evento teste dos Jogos Olímpicos. Elas ficaram atrás apenas das holandesas Annette Duetz e Odile Van Aanholt.

As brasileiras ficaram na sexta posição da regata da medalha, ultrapassaram as suecas, que precisaram desistir da prova, na classificação e só perderam para as holandesas. A prova aconteceu no mesmo local que sediará o evento nos Jogos Olímpicos Paris-2014.

“Fim de uma semana cheia de desafios e aprendizados! Obrigada, Marselha e a todos os nossos patrocinadores, parceiros e entidades por trás deste trabalho! Gratidão à equipe incrível que temos e, é claro, à torcida brasileira. A organização foi bem severa e precisamos ficar atentas para a Olimpíada em termos de punições”, escreveu Martine Grael em seu perfil no Instagram.

Além das brasileiras, Bruno Lobo representou o país e conquistou um quinto lugar na Fórmula Kite. A equipe brasileira de vela focará agora no Campeonato Mundial, em Haia, na Holanda, que será realizado entre os dias 11 e 18 de agosto. O torneio garantirá os primeiros oito países nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias