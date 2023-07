Martine e Kahena conquistam a prata em evento-teste para Paris 2024

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 16/07/2023 - 17:59 Compartilhe

A dupla bicampeã olímpica Martine Grael e Kahena Kunze ficou com a sexta colocação na corrida da medalha no evento-teste de vela para os Jogos Olímpicos de Paris. As atletas brasileiras estavam na quarta posição antes do final de semana.

No sábado (15), foram bem e subiram um posto. Depois, com a posição da corrida da medalha, que dá pontos em dobro, garantiram a vice-liderança. Dessa forma ficaram atrás apenas das holandesas Odile Van Aanholt e Annette Duetz na classe 49erFX.

O bronze foi das suecas Vilma Bobeck e Rebecca Netzler. As regatas ocorreram no Mediterrâneo, em Marselha, que será sede da disputa olímpica em 2024. O próximo compromisso das multicampeãs é o Mundial de Haia, nos Países Baixos, de 8 a 20 de agosto.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias