Martín vence corrida sprint da Etapa das Austrália e abre vantagem na classificação da MotoGP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2024 - 8:54 Para compartilhar:

Jorge Martín ampliou sua vantagem na liderança da MotoGP ao vencer a corrida sprint da Etapa da Austrália. O espanhol largou na pole position, estabeleceu um ritmo implacável para chegar ao triunfo em Phillip Island e abrir 16 pontos (404 a 388) sobre Francesco Bagnaia, que terminou na quarta posição.

O líder da MotoGP cruzou a linha à frente de Marc Marquez, que teve um início difícil, enquanto Enea Bastianini conquistou o último lugar no pódio em uma corrida de recuperação após largar do 10º lugar no grid.

Martín fez largada perfeita e manteve a ponta, seguido por Marco Bezzecchi e Bagnaia, que saíram da quarta e quinta posições do grid respectivamente. Marc Marquez largou ao lado de Martin, mas caiu para oitavo depois de sair da pista na curva 1. O oito vezes campeão mundial se recuperou e ultrapassou Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Bastianini e Brad Binder para logo chegar ao quarto lugar.

Logo no ínicio da sprint, Martín colocou um segundo de vantagem para Bezzecchi, que sofria pressão de Bagnaia. Na quarta de 13 voltas, Bagnaia conseguiu ultrapassar Bezzecchi, que depois foi superado por Marquez.

Bagnaia passou a ser o alvo de Márquez e a diferença foi diminuindo em todos os setores da pista antes de espanhol atacar na volta 8. Bagnaia não resistiu e logo depois caiu para quarto lugar, com Bastianini superando seu companheiro de equipe e subindo ao pódio.

Piloto da casa, Jack Miller caiu na volta 8 para a decepção da torcida australiana. Johann Zarco e Alex Marquez também sofrendo quedas e não completaram a prova.

Bezzecchi e Viñales travaram uma batalha pelo quinto lugar, com Viãnles ultrapassando o italiano no início da volta 12. No entanto, os pilotos se chocaram na curva 1 e ambos caíram. Brad Binder também deixou a sprint ao perder o controle da moto na curva 4. Na frente, Martín garantiu a vitória cruzando a linha de chegada com uma vantagem pouco mais de um segundo sobre Marquez.

A corrida principal na Austrália, 17ª de 20 etapas da MotoGP, acontece à 0h (de Brasília) neste domingo.

Confira o resultados da corrida sprint da Etapa da Austrália da MotoGP:

1.º – Jorge Martín (ESP/Pramac), em 19min13s301

2.º – Marc Marquez (ESP/Ducati), a 1s520

3.º – Enea Batistini (Ducati), a 4s368

4.º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 6s970

5.º – Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 9s623

6.º – Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 15s249

7.º – Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 15s905

8.º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 19s280

9.º – Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 21s126

10.º – Luca Marini (ITA/VR46), a 21s194

11.º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 21s379

12.º – Álex Rins (ESP/Yamaha), a 21s493

13.º – Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 23s528

14.º – Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 34s005

15.º – Lorenzo Savadori (ITA/Trackhouse), a 38s324

Não classificados: Brad Binder (AFS/KTM), Maverick Viñales (ESP/Aprilia), Marco Bezzecchi (ITA/VR46), Pedro Acosta (ESP/Tech3), Jack Miller (AUS/KTM), Alex Marquez (ESP/Gresini), Johann Zarco (FRA/Pramac)