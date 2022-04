Martial é abandonado pela esposa três anos após traí-la

Atleta do Sevilla, o atacante Anthony Martial foi abandonado pela esposa, a modelo Mélanie Da Cruz. A separação aconteceu três anos após o jogador ter sido flagrado na cama com a também modelo Malika Semichi, em 2019. Na época da traição, a agora ex-esposa estava grávida do filho do casal, Swan. As informações são do UOL.

O término da relação foi anunciado por Mélanie em seu Instagram. “As vezes para ganhar uma corrida você tem que parar de correr? Não costumo falar da minha vida privada, mas para a felicidade e futuro de todos eu tenho que fazer isso hoje. Não existe separação fácil, mas pode ser feita com o maior respeito e modéstia da minha parte. A vida juntos é uma longa estrada, muitas vezes repleta de armadilhas. Desistir não faz parte do meu caráter, mas é aí que nossos caminhos divergem”, começou Da Cruz.

“Quase três anos desde que dissemos ‘sim’, pensei que para a vida toda, infelizmente o amor não era suficiente. É impossível para mim colocar aqui palavras sobre o que sinto porque minha dor não pode ser escrita. No entanto, nossa prioridade é o bem-estar de Swan”, completou.

O fim do casamento chega em um momento conturbado para o jogador, que viu o Sevilla anunciar há poucos dias que não vai renovar seu contrato de empréstimo. Desta forma, o francês deverá retornar ao Manchester United.

