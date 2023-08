Marte está girando mais rápido, seus dias estão ficando mais curtos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 09/08/2023 - 1:02 Compartilhe

Há um mistério em Marte. Se você acha que o tempo está passando rápido no planeta Terra, tente passar algum tempo no Planeta Vermelho. Marte está girando mais rápido e gradualmente encurtando um pouco a cada dia, descobriram os cientistas. E isso os deixou intrigados.

As descobertas, publicadas na Nature, usaram dados da sonda InSight Mars da NASA, que operou por quatro anos antes de ficar sem energia durante uma missão em dezembro de 2022.

“Para rastrear a taxa de rotação do planeta, os autores do estudo contaram com um dos instrumentos do InSight: um transponder de rádio e antenas chamados coletivamente de Experimento de Rotação e Estrutura Interior, ou RISE”, de acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.

Eles descobriram que a rotação de Marte está acelerando em cerca de 4 milissegundos de arco por ano – diminuindo a duração de um dia marciano em uma fração de milissegundo por ano.

Os autores teorizaram que a aceleração na rotação de Marte poderia ser o acúmulo de gelo nas calotas polares – também conhecido como rebote pós-glacial – resultando em um aumento da massa de terra por ser enterrada pelo gelo.

Eles descreveram a mudança de massa como sendo semelhante a quando um patinador no gelo gira com os braços esticados e os puxa para dentro, informou a Sky News .

“O que estamos procurando são variações de apenas algumas dezenas de centímetros ao longo de um ano marciano”, disse o principal autor e principal investigador do RISE, Sebastien Le Maistre, no Observatório Real da Bélgica.

“Leva muito tempo e muitos dados para acumular antes que possamos ver essas variações”, acrescentou.

Os cientistas examinaram os dados dos primeiros 900 dias do InSight em Marte, coletados pelo RISE, que rastreou a taxa de rotação de Marte.

Os pesquisadores enviariam um sinal de rádio para o módulo de pouso usando a Deep Space Network, e o RISE refletiria o sinal de volta.

Assim que o sinal foi recebido, os cientistas procuraram por pequenas mudanças na frequência causadas pelo desvio Doppler, que é a mudança no comprimento de onda ou frequência observada.

A medição dos dados ajudou os cientistas a determinar a velocidade com que o planeta gira.

Le Maistre chamou o RISE de “experimento histórico”.

“Gastamos muito tempo e energia nos preparando para o experimento e antecipando essas descobertas”, disse ele. “Mas, apesar disso, ainda fomos surpreendidos ao longo do caminho – e não acabou, já que RISE ainda tem muito a revelar sobre Marte.”

