Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/01/2024 - 11:32 Para compartilhar:

A ex-prefeita da cidade de São Paulo e ex-petista Marta Suplicy (sem partido) teria aceitado ser candidata a vice-prefeita na chapa com o pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL) durante a disputa municipal nas eleições de 2024.

De acordo com a apresentadora do “Conexão GloboNews” Daniela Lima, isso teria acontecido após a conversa de Marta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias