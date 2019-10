Marta festeja encontro com Pia na seleção e brinca: ‘Treinar o meu sueco’

A craque Marta e a técnica Pia Sundhage estão juntas pela primeira vez na seleção brasileira, para a disputa de amistosos contra a Inglaterra, sábado, às 8h45 (horário de Brasília), no Estádio Riverside, em Middlesbrough, na Inglaterra e contra a Polônia, terça-feira, às 15h15, na Suzuki Arena, em Kielce.

Na primeira convocação da sueca à frente da seleção brasileira, em agosto, Marta foi cortada devido a uma lesão na coxa esquerda, sofrida durante uma partida pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos. O Brasil enfrentou Argentina e Chile, em jogos no Pacaembu. “Eu tenho que treinar com ela porque já estava começando a esquecer um pouco o sueco, vou ter essa oportunidade agora de recapitular muitas coisas que já estavam esquecidas na memória”, brincou a jogadora eleita seis vezes a melhor do mundo.

“Estou muito feliz com a chegada dela, por estar tendo essa oportunidade de conhecê-la, já que não fui na primeira convocação. Então é aproveitar esse momento porque a gente sempre está em busca de progredir, e agora estamos tendo essa chance”, afirmou a camisa 10.

Será a primeira vez que Marta vestirá a camisa do Brasil após o Mundial, no qual o Brasil caiu nas oitavas de final para as anfitriãs francesas. A meia prevê duelos muito equilibrados, mas principalmente, bons testes para a nova fase da equipe.

“A Inglaterra é uma equipe que a gente já conhece que tem uma escola muito forte aqui na Europa. Elas têm jogadas rápidas, são fortes fisicamente, não é muito segredo a maneira que elas jogam. A Polônia já é uma equipe que a gente não tem tanta informação, porque não participou da última Copa do Mundo. Mas perguntando para algumas pessoas aqui da Europa, já sabemos que é uma equipe forte fisicamente. Serão dois grandes jogos que precisamos aproveitar essa oportunidade para crescer cada vez mais”, afirmou Marta.

A seleção brasileira fará o último treino antes do duelo com a Inglaterra nesta sexta-feira. A atividade será às 11h (horário local) no Estádio Riverside, o mesmo do duelo com as inglesas. Após o treinamento, Pia dará entrevista coletiva.