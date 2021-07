Marta e Debinha se apresentam e seleção olímpica feminina tem grupo completo

A seleção brasileira feminina está completa para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Na noite de segunda-feira, as atacantes Marta e Debinha se apresentaram na concentração em Portland, nos Estados Unidos, e completaram o grupo de 22 jogadoras convocado pela técnica sueca Pia Sundhage. Por conta dos compromissos com seus clubes na Liga Americana de Futebol Feminina (NWSL, na sigla em inglês), as duas se juntaram à delegação apenas nove dias depois do início da preparação.

Antes de se apresentarem à seleção brasileira, as duas se enfrentaram pela rodada do último final de semana da NWSL. No duelo, melhor para a equipe de Debinha, o North Caroline Courage, que venceu o Orlando Pride, time de Marta, por 2 a 0, com direito a gol da artilheira da Era Pia.

“Ontem (domingo) a gente jogou, éramos adversárias e hoje a gente já está aqui como companheiras, juntas em busca de um só objetivo que a medalha de ouro para a nossa seleção. Então, estou muito feliz de estar aqui e vamos aproveitar esses dias aqui em Portland com todo carinho, amor e força, que a gente sempre procura demonstrar quando estamos com a seleção. E, aí sim, seguirmos rumo para o Japão”, exaltou Marta.

“Estamos bastante empolgadas, a gente não via a hora de chegar aqui e, finalmente, estamos aqui! Também não víamos a hora de estarmos juntas com as meninas e treinarmos com a equipe. Por isso, estamos muito empolgadas”, completou Debinha.

A dupla participa do primeiro treino com grupo já nesta terça-feira, no Nike World Headquarters, em Portland. A seleção feminina ficará concentrada na cidade norte-americana até o próximo dia 15, quando segue para a aclimatação em Sendai, no Japão. A estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos será no dia 21 diante da China, em Miyagi.

Veja também