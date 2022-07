Mars Express explora o maior cânion do Sistema Solar, em Marte

O Valles Marineris atravessa Marte como o Grand Canyon corta os Estados Unidos, exceto que este último é minúsculo comparado ao primeiro.









Com 4 mil quilômetros de comprimento, 200 km de largura e até 7 km de profundidade, o Valles Marineris é quase dez vezes mais longo, 20 vezes mais largo e cinco vezes mais profundo que o Grand Canyon.

Como o maior sistema de cânions do Sistema Solar, abrangeria a distância da ponta norte da Noruega até a ponta sul da Sicília.

Há outra grande diferença entre os dois: enquanto o Grand Canyon foi formado quando o rio Colorado erodiu as rochas, acredita-se que o Valles Marineris tenha sido formado através da separação das placas tectônicas.

Região em contexto

A imagem mostra duas valas (ou chasma) que fazem parte do oeste do Valles Marineris. À esquerda (sul, ou parte mais baixa na imagem), está o Ius Chasma, com 840 km de comprimento, e à direita (norte), o Tithonium Chasma, com 805 km de comprimento. Embora essas imagens de alta resolução mostrem detalhes incríveis da superfície, é somente quando olhamos para um mapa de elevação que percebemos a profundidade espetacular da chasmata – até 7 km! A 4.809 metros, a montanha mais alta dos Alpes, o Mont Blanc, seria ofuscada se fosse colocada dentro do Tithonium Chasma.

Perspectiva de dentro do Tithonium Chasma

No topo do Tithonium Chasma, uma mancha de areia escura traz contraste de cores à imagem. Essa areia pode ter vindo da região vulcânica próxima de Tharsis.

Ao lado das dunas de areia escura estão dois montes de tons claros (um cortado ao meio pela borda superior da imagem). Esses “montes” são mais como montanhas, com mais de 3 mil metros de altura. Suas superfícies foram fortemente erodidas pelos fortes ventos de Marte, indicando que são feitas de um material mais fraco do que a rocha circundante.

Segunda vista em perspectiva de dentro do Tithonium Chasma

Entre os dois montes vemos uma série de saliências menores, como mostrado na segunda vista em perspectiva. Investigações da Mars Express encontraram minerais de sulfato contendo água nesta região. Isso sugere que essas saliências podem ter se formado quando o líquido que uma vez enchia o chasma evaporou, embora essa teoria ainda seja muito debatida.

No canto inferior direito do monte que vemos totalmente (canto superior direito na segunda vista em perspectiva), podemos ver linhas paralelas e pilhas de detritos que indicam um deslizamento de terra recente. Isso também é visível como uma grande área roxa na imagem de topografia abaixo. O deslizamento de terra foi causado pelo colapso da parede do cânion à direita, e é provável que tenha ocorrido há relativamente pouco tempo porque não foi fortemente erodido.

Topografia de Ius e Tithonium Chasmata

O piso retorcido de Ius Chasma é igualmente fascinante. À medida que as placas tectônicas se separavam, elas parecem ter causado a formação de triângulos irregulares de rocha que parecem uma fileira de dentes de tubarão. Com o tempo, essas formações rochosas entraram em colapso e erodiram.

Ius e Tithonium Chasmata em 3D