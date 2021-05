Marrony celebra bom momento e prioriza sucesso do time ao invés de marcas individuais O atacante tem tido um início de temporada forte, mais adaptado à equipe e agradece aos colegas pelo bom futebol apresentado até aqui

O ano de 2020 foi de aprendizado para o atacante Marrony, quando ele deixou o Vasco para vestir a camisa do Atlético-MG. Visto como um atleta de grande potencial, Marrony teve desempenho mediano, gerando desconfianças com o seu futebol. Porém, em 2021, as coisas estão se encaixando melhor.

Marrony já marcou quatro gols e tem uma assistência no ano, pelo Mineiro e Libertadores, e vai ser papai, fato revelado quando dedicou seu tento ao filho que irá nascer em breve. Todavia, o bom momento no alvinegro tem outros responsáveis, além do atacante, que divide os créditos da boa fase com os colegas de time. Confira no vídeo abaixo as declarações do atacante atleticano.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também