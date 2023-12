Marrone teria passado o Natal com namorada nova, afirma portal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/12/2023 - 19:59 Para compartilhar:

O amor está no ar para o cantor Marrone, da dupla com Bruno. Segundo o portal “LeoDias”, ele estaria de namorada nova — e já teria passado o Natal com a amada.

Luciana Kássia Rabelo Camargo foi apontada pelo portal como a felizarda. Informações mostram que o casal já estaria junto há quatro meses e que, em seu Instagram, Luciana não esconde o envolvimento com o sertanejo.

Vale lembrar que, recentemente, uma jovem de 18 anos foi apontada como affair de Marrone, mas a informação foi desmentida.

Até o primeiro semestre de 2023, o cantor namorava com a assessora Anna Paula Farfalla. Ele também teve relações recentes com a influenciadora Tati Bernardes, a nutricionista Fernanda Di Lima e a empresária Fernanda Tetzner.

