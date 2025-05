Marrone fala sobre queda de palco: ‘Apaguei por mais ou menos um minuto’

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, falou pela primeira vez sobre o acidente que sofreu durante um show em Goiânia e revelou que espera voltar aos palcos na próxima semana. “Foi tudo muito rápido. Acho que pisei em falso e caí reto. Apaguei por mais ou menos um minuto”, contou o cantor ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo, dia 18.

Ele segue em recuperação desde o dia da queda, em 10 de maio. Ele levou 15 pontos na testa, trincou cinco costelas e machucou a mão. O acidente ocorreu quando a apresentação estava terminando, quando ele se aproximou da plateia para distribuir rosas.

Ele caiu de uma altura de cerca de três metros, desmaiou e precisou ser levado ao hospital. Cerca de 7 mil pessoas assistiam ao show naquela noite. Entre elas, estava o médico Ismar Júnior, que correu para o palco ao perceber o acidente.

Ele prestou os primeiros socorros e confirmou que Marrone estava consciente, mas confuso com sangramento visível e possível fratura na mão. O parceiro Bruno acha que uma luz do palco pode ter atrapalho o companheiro que passou por uma cirurgia de glaucoma no ano passado.