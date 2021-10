Marrocos apreende carregamento de cocaína procedente do Brasil

A polícia do Marrocos apreendeu nesta segunda-feira 1,35 tonelada de cocaína procedente do Brasil, uma das maiores apreensões da droga feitas pelo país nos últimos anos, informou a Direção Geral de Segurança Nacional (DGSN).

“Os serviços de Segurança Nacional no porto de Tânger Med impediram hoje uma grande operação de tráfico internacional e apreenderam 1,35 tonelada de cocaína”, destacou a DGSN.

A polícia detectou a selagem suspeita de um contêiner a bordo do navio, com bandeira de um Estado europeu não identificado, que saiu do Brasil com destino aos portos de Antuérpia (Bélgica) e Portbury (Inglaterra). Após uma inspeção da brigada canina, a droga foi descoberta, escondida em 40 malas, informou a DGSN.

“Essa operação de segurança faz parte dos esforços contínuos para lutar contra as operações internacionais de tráfico de cocaína e para neutralizar os perigos e ameaças das redes do crime organizado transnacional”, assinala o comunicado.

Uma investigação foi aberta “para identificar as pessoas ligadas à rede criminosa envolvida na tentativa de tráfico de cocaína, bem como suas ramificações regionais e internacionais”, informou a DGSN.

