Marquinhos Santos sobre revés do Juventude: ‘A culpa é minha’ Jaconero foi superado fora de casa pelo Sport por 3 a 1 e volta para Caxias pressionado

Após empatar com o Palmeiras fora de casa, o Juventude foi ao Recife com a esperança de fazer um bom jogo diante do Sport e acabou derrotado por 3 a 1.

Chateado com a queda de desempenho, o técnico Marquinhos Santos não ‘aliviou’ na hora de analisar o seu time.

‘Foi o nosso pior jogo em todos os aspectos dentro do Campeonato Brasileiro. Mas os atletas tiveram postura, e o vestiário foi firme e forte com os jogadores se cobrando. Isso nos motiva e eu tiro a responsabilidade, pois sou o comandante. A derrota passou pela escolha da estratégia que tivemos para a partida. Foi um jogo que deu tudo errado, e eu não transfiro para os jogadores. A culpa é toda minha’.

Agora, Marquinhos Santos e seu elenco tentam a recuperação no fim de semana. No Jaconi, o time gaúcho recebe o América-MG, no sábado.

