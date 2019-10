Marquinhos Santos lamenta nova derrota da Chapecoense: ‘Aqui não tem vagabundo’

Marquinhos Santos deixou o sucesso com o Juventude na Série C do Campeonato Brasileiro para aceitar o desafio de comandar a Chapecoense na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O treinador mostrou frustração com a derrota para o Corinthians, por 1 a 0, na quarta-feira, e disse que não há nenhum “vagabundo” no grupo.

“Temos um grupo de guerreiros, de homens, não tem nenhum vagabundo e maloqueiro. Os caras trabalham demais, eles têm muita honra com a camisa da Chapecoense. Mediante a situação, eu acredito”, afirmou o treinador.

O treinador prometeu manter a confiança no objetivo de salvar a Chapecoense. “Não podemos desistir, temos que acreditar até o fim. A história mostra isso. Em 2009, o Fluminense tinha 98% de risco de rebaixamento e escapou. Em 2012 e em 2014, assumi o Coritiba na zona, sofremos, mas nos livramos. Com trabalho árduo, podemos escapar de mais uma”, completou.

A Chapecoense não vence há sete jogos. O último triunfo foi por 1 a 0 diante do Avaí, no dia 18 de agosto. O time de Chapecó é o lanterna, com 15 pontos, sete de diferença para o Fluminense, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

A Chapecoense tem um desafio e tanto pela frente na próxima rodada. A equipe catarinense enfrenta o líder Flamengo no domingo, às 11h, na Arena Condá, pela 23ª rodada.