Marquinhos Santos elogia entrega do América-MG e vê ‘jogo de igual para igual’ com o Atlético-MG

O técnico Cuca classificou como “trocação pura” o duelo com o América-MG, que foi derrotado pelo Galo por 1 a 0, neste domingo, 7 de novembro, no Mineirão. E, se isso aconteceu, foi graças à estratégia de Marquinhos Santos, que explicou o jogo do seu time, principalmente no primeiro tempo, quando o Coelho ficou esperando o Galo no seu campo, para buscar o contra-ataque.

Todavia, o comandante do Coelho viu sua equipe manter o equilíbrio no jogo em boa parte do tempo justamente pela estratégia inicial de ações. Confira a análise de Marquinhos Santos nos vídeos da matéria, que sofreu a primeira derrota no América-MG.

Marquinhos Santos explicou o que foi a estratégia americana diante do GaloFoto: Paulo Ti/Photo Premium/LANCEPRESS!

