Marquinhos Santos deixa o comando técnico do Juventude Treinador não segurou a queda de resultados do time no Brasileirão e deixou o cargo nesta segunda-feira

Chegou ao fim a era Marquinhos Santos no Juventude. Após a nova derrota do Jaconero no Campeonato Brasileiro, desta vez, diante do Grêmio, a diretoria decidiu interromper o trabalho do técnico.

Um dos pontos para a sua saída é a queda de rendimento do clube gaúcho, que despencou nos últimos cinco jogos e voltou a zona de rebaixamento.

No total, em sua segunda passagem pelo Juventude, Marquinhos Santos encerra com 41 jogos, 13 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. O aproveitamento foi de 41,4%.

Quem chega?



Agora, com a semana livre, o Juventude ganha alguns dias para analisar o mercado e trazer um outro comandante. O próximo compromisso é sábado, diante do Ceará, em casa.

Confira a nota do Juventude

“O Esporte Clube Juventude, por meio de seu Departamento de Futebol, confirma a saída de Marquinhos Santos do comando técnico da equipe principal.

Marquinhos Santos assumiu o Juventude, em sua segunda passagem pelo Jaconi, no dia 04 de fevereiro de 2021. Desde então, guiou a equipe até as semifinais e ao título de Campeão do Interior Gaúcho, segunda fase da Copa do Brasil e na campanha atual da Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo seu esforço, comprometimento e lealdade, o Esporte Clube Juventude agradece e reforça o sentimento de extremo respeito para com o profissional Marquinhos Santos.

Agora, o Departamento de Futebol passa a procurar por um novo treinador e anunciará o nome nos próximos dias”.

