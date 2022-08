Marquinhos Santos deixa Ceará após derrota em clássico

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 22:20 Compartilhe

Marquinhos Santos não é mais técnico do Ceará. Ele deixa o cargo após a derrota para o Fortaleza, na Arena Castelão, por 1 a 0. Com o revés, a equipe ficou estagnada no Campeonato Brasileiro, com 25 pontos.

Marquinhos Santos assumiu os comandos técnicos do Ceará após a saída de Dorival Junior. No entanto, ele não conseguiu fazer o Vozão crescer na competição. O time também foi eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores.

– A diretoria do Ceará e Marquinhos Santos chegaram a acordo comum e o profissional deixa o comando técnico do Ceará Sporting Club. Junto de Marquinhos, seu auxiliar Edison Borges também deixa o Alvinegro. O ciclo do treinador à frente do Mais Querido chegou ao fim na noite deste domingo – informou o Ceará, agradecendo os serviços do treinador.

Marquinhos chegou ao time em junho. Ao todo, foram 17 partidas, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas. Ele teve 41% de aproveitamento no clube.