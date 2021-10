Marquinhos reconhece dificuldade do Brasil, mas comemora vitória: ‘Resultado final é o mais importante’ Zagueiro foi o autor do gol de empate na vitória de virada da Seleção Brasileira sobre a Venezuela pelas Eliminatórias

O Brasil venceu de virada a Venezuela por 3 a 1, no Estádio Olímpico da UCV, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Autor do gol de empate da Seleção Brasileira, Marquinhos admitiu desempenho abaixo da equipe, mas exaltou a reação do time na segunda etapa.

> Confira a tabela e os jogos das Eliminatórias



– Partida complicada. Fizemos um jogo abaixo do que podemos fazer. Começamos com um resultado negativo e foi difícil para buscarmos o resultado. Mas ao final o que conta é a reação da equipe no segundo tempo e o resultado positivo no final é o mais importante – comentou o zagueiro.

Marquinhos conseguiu marcar o gol de empate de cabeça, após uma cobrança de escanteio por Raphinha. O zagueiro comentou sobre a importância do treinamento da bola parada para o resultado.

– Sabemos a importância da bola parada, por isso trabalhamos muito e tentamos aproveitar ao máximo o que podemos. Vimos hoje que a bola parada pode ser muito decisiva em uma partida – disse Marquinhos.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais