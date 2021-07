Marquinhos Gabriel vira garçom da Série B e confirma sua importância no time do Vasco Meia é o líder de assistências da competição

O Vasco conseguiu, no último sábado, a sua quarta vitória em nove jogos na Série B. O único gol do triunfo sobre o Confiança foi anotado pelo jovem MT, que balançou as redes pela primeira vez como jogador profissional. O passe, no entanto, saiu dos pés de quem está mais habituado com a rede: Marquinhos Gabriel.

Contratado no início da temporada sob o olhar desconfiado de grande parte da torcida vascaína, após passagens apagadas por Athletico Paranaense e Cruzeiro, o meia tem feito boas atuações com a camisa cruz-maltina. A assistência do fim de semana foi a sua 4ª desde que chegou à São Januário, a 3ª em apenas sete jogos na Série B. O camisa 31 agora é o principal garçom da competição, junto de Rômulo e Marcinho, ambos do Cruzeiro, e Elvis, do Goiás.

O número que mais chama a atenção em Marquinhos, no entanto, é outro. Com o jogador em campo, o Vasco perdeu apenas duas das 16 partidas que disputou. Foram oito vitórias, seis empates e somente duas derrotas, o que lhe dá uma aproveitamento de 62,5%. Um rendimento que, se mantido, poderá levar o time de volta à elite do futebol brasileiro.

MARQUINHOS GABRIEL NA SÉRIE B 2021

– Dados do Footstats

7 jogos

1 gol marcado

3 passes para gol

​11 passes para finalização

​6 dribles certos

