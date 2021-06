Marquinhos Gabriel pede mais concentração para evitar ‘gols bobos’ no Vasco

O Vasco acumulou mais um tropeço em São Januário nesta Série B do Campeonato Brasileiro, ao perder para o Avaí, por 2 a 0, pela quarta rodada. Os dois gols do time catarinense aconteceram graças a falhas do sistema defensivo cruzmaltino.

Na saída do gramado, o meia Marquinhos Gabriel chamou a atenção para a falta de concentração do time, que mais uma vez saiu atrás do placar. Nos quatro jogos realizados até aqui, o Vasco só largou na frente contra a Ponte Preta.

“A gente tem conseguido os pontos fora, mas dentro de casa não estamos conseguindo nos impor. Falta concentração no começo dos jogos, quando estamos levando gols bobos. É trabalhar nesse quesito da concentração que está nos prejudicando”, apontou Marquinhos Gabriel.

O Vasco já havia perdido em casa na estreia da Série B, pelo Operário, também por 2 a 0. Depois, o time de Marcelo Cabo empatou com a Ponte Preta (1 x 1), em Campinas-SP, e ganhou do Brasil (2 a 1), em Pelotas (RS).

No sábado, o Vasco vai atuar mais uma vez em São Januário. Pela quinta rodada da Série B, o time recebe o CRB, a partir das 16h30.

