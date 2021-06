Marquinhos frisa hierarquia na Seleção e assegura: ‘Nunca negamos vestir essa camisa’ Por outro lado, o zagueiro destacou que a Seleção aguardará o que será decidido. Sobre o jogo, Marquinhos elogiou o Paraguai e lembrou do jejum da Seleção

Na noite desta terça-feira, a Seleção Brasileira venceu o Paraguai por 2 a 0, no estádio Defensores del Chaco, em partida válida pelas oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. Mesmo com o a vitória, o assunto não poderia ser outro senão a realização da Copa América no Brasil.

Após o jogo, o zagueiro Marquinhos, que foi capitão diante do Paraguai, destacou que em “momento algum” os jogadores se negaram de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Ele ressaltou que existe uma hierarquia e que “vão ver” o que será decidido.

– A gente sabe de todo o contexto da Copa América. Então, creio que ele foi muito discutido nesses últimos dias internamente e externamente, a gente vê tudo o que as pessoas falam mesmo sem saber da verdade dos fatos. Mas a gente deixa claro que em momento algum os jogadores negaram de vestir essa camisa, porque isso aqui é o nosso sonho de criança, onde a gente via todos na televisão e sonhava um dia estar aqui e hoje a gente está.

– Então, é o maior orgulho para a gente estar vestindo essa camisa da Seleção Brasileira. A partir de agora, a gente fez o que tinha que fazer nesses dois jogos que era nosso foco no momento. A partir de agora a gente vai ver o que será decidido. Nós sabemos o que todos vem falando, sabemos que existe uma hierarquia, nós somos jogadores. A gente é ciente do nosso papel, é um papel importante, mas só que deixar bem claro que em nenhum momento negamos de vestir essa camisa aqui

Dentro das quatro linhas, Marquinhos comemorou o 100% de aproveitamento do Brasil nas Eliminatórias. Ele lembrou que a Seleção não vencia o Paraguai em Assunção há 35 anos, elogiou a equipe adversária e afirmou que este foi um jogo de detalhes.

– Esse era o objetivo e o que a gente veio buscar aqui e graças ao bom trabalho, creio que a gente fez um excelente jogo. Sabemos da dificuldade que é ganhar aqui. Historicamente, o Brasil desde 1985 que não havia conseguido uma vitória aqui. E foi isso que a gente veio buscar e, hoje, estamos feliz de abrir esses pontos importantes na ponta da tabela contra o segundo colocado e foi uma vitória importante.

– Foi uma partida de alto nível, gostei muito da Seleção do Paraguai é cresceu muito nos últimos tempos. A gente vê a colocação na tabela onde que eles estão. Então, era um jogo de detalhes. A gente conseguiu ver esse gol no primeiro tempo, logo no começo e que isso nos dá uma tranquilidade muito maior de trabalhar a bola, de ter mais segurança, e o Paraguai tendo que sair para buscar o resultado. A gente conseguiu matar o jogo no final.

