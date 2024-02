Marquinho Sathan comemora 50 anos de carreira e ganha homenagem no Beco do Rato

Edson Francoi Edson Franco - https://istoe.com.br/author/edsonfranco/ 05/02/2024 - 16:43 Para compartilhar:

No dia 10 de fevereiro, sábado, o Bloco do Beco do Rato aporta na tradicional casa de samba que dá nome ao bloco, com os cantores e compositores Leonardo Bessa e Luis Caffé animando o público com o melhor do carnaval carioca, históricas marchinhas e grandes sucessos da música brasileira.

Com a participação do artista, o homenageado deste ano é o cantor e compositor Marquinho Sathan, sambista consagrado, que acumula prêmios e dezenas de importantes trabalhos lançados. O bamba promete relembrar momentos importantes da carreira em uma apresentação especial.

Com vasta história no mundo da música, Leonardo Bessa é, ainda, intérprete de escolas de samba e já foi apoio da Beija-Flor, Grande Rio, Caprichosos e União da Ilha, entre outras. Também acompanhou diversos artistas da MPB como Bezerra da Silva, Jorge Benjor, Neguinho da Beija-Flor e Jorge Aragão. Luis Caffé também encanta o público apaixonado por samba há décadas e é um artista respeitado e admirado no cenário musical carioca.

Sobre o homenageado

Marquinho Sathan, nome artístico de Marco Antônio Costa Santos, é um cantor e compositor brasileiro. O sambista ganhou fama nas rodas de samba nos anos 80, com grandes lançamentos, como o disco “Me Engana Que Eu Gosto”, expressão que caiu na boca do povo.

Bezerra da Silva, Roberto Ribeiro e Alcione são algumas das parcerias de Marquinho Sathan no samba. Conhecido como um dos melhores intérpretes do samba do país, tem mais de 20 anos de carreira e acumula sucessos, como “Falsa Consideração”, “Me Engana Que Eu Gosto” e “Pura Semente”.

Serviço:

Data: 10 de fevereiro (sábado)

Abertura da casa: 12h

Horário do bloco: 15h

Valor: a partir de R$30

Beco do Rato

Rua Joaquim Silva, 11 – Lapa. Tel.: (21) 2508-5600/97968-3670 (whatsapp).

Seg. e qui., das 18h à 01h; ter. e qua., das 18h à 0h; sex. e sáb., das 18h às 2h; dom., das 11h às 21h. Tem acessibilidade. @becodorato

Site: https://becodorato.com.br/

Cardápio: https://go.tagme.com.br/qrcodebecodorato

