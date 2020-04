Marquezine responde críticas a Manu por atitude racista no BBB 20

Bruna Marquezine, grande amiga de Manu Gavassi, que está participando da 20ª edição do Big Brother Brasil, usou as redes sociais para fazer um post antirrascista, citando Angela Davis, grande ativista da causa. Apesar disso, a atriz recebeu críticas de uma suposta hipocrisia, já que Manu fez um comentário racista no programa, e ela não falou nada a respeito.

A polêmica fala de Manu foi dita há algumas semanas, dirigida ao casal Marcela e Daniel. Para mim, casal que a cor combina, a cor das pessoas mesmo, é muito forte. Esteticamente falando, vocês são extremamente agradáveis, parabéns”, afirmou, se referindo aos dois, que são loiros.

Bruna, por sua vez, desabafou: “Não tenha dúvida que ao sair da casa eu e todas as pessoas que a amam vão alertá-la do erro que cometeu. E conhecendo ela, seus princípios, seu caráter e seu desejo de evoluir, sei que ela vai perceber o erro em sua fala, se arrepender, aprender e se desculpar”.

“Agora o que vocês querem que eu faça é absurdo, que eu hostilize ou ‘cancele’ ou ofenda ou torça contra uma amiga de anos nas redes sociais. Eu já me posicionei a respeito do assunto na época usando como respaldo o posicionamento de uma mulher que admiro muito, Laís Gomes, constatando a falta de racismo estrutural e ainda assim não foi suficiente”, continuou.

Eu não vou e nem posso limitar ou rotular alguém por um único erro. E o qui [sic] terrível seria da minha parte fazer isso com uma irmã? Eu também não posso ser responsabilizada ou cobrada por cada erro de amiga e cidadã está sendo e será feito. E sobre este post, eu não deveria não me posicionar sobre um episódio terrível de racismo? Deveria ignorar? E me calar?”, finalizou a atriz no post.

Confira a publicação abaixo: