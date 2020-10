Marquezine relembra festa em que fez presença VIP e aniversariante não gostou de sua presença

A atriz Bruna Marquezine contou que já passou por uma experiência parecida com a da briga no aniversário de Maria Eduarda, vídeo que viralizou na web nesta semana. Ao ter divulgada uma imagem em que aparece grudada a aniversariante zangada na hora do “parabéns”, a artista relembrou quando fez presença VIP em uma festa.

“Fico me perguntando o que a Maria Eduarda faria com a Bruna”, questionou um fã. “Foi a mãe da menina que me colocou aí”, respondeu sobre a imagem em que ela aparece ao lado do bolo. “Eu fui contratada e a menina ficou com essa cara a festa toda e a mãe dela não me deixava sair do lado dela (risos)”, contou.

O vídeo em questão mostra a festa de aniversário da pequena Maria Eduarda. Nas imagens, a criança que completava 3 anos estava prestes a assoprar as velinhas do bolo quando sua irmã mais velha Maria Antônia, de 6 anos, roubou a cena e apagou as velinhas primeiro.

Veja também