Marquezine rebate fã após crítica: “Não é tarefa sua e nem de ninguém”

A atriz Bruna Marquezine compartilhou em seu Instagram uma sequência de imagens de seu aniversário de 24 anos. Mas um comentário em uma das publicações chamou a atenção da artista que rebateu a crítica do seguidor.

“Não entendo. Você está na igreja, posta o trabalho da célula na sua casa e no fim de semana você vai para a boate. Ou é cristã ou do mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Sai de cima do mundo. Cristão tem que dar exemplo. Muito bonito o trabalho na África e o grupo da célula na sua casa, mas sai de cima do muro”, escreveu o seguidor.

“Única referência da minha vida é Jesus. E celebrar mais um ano de vida, dançar, sorrir, cercada de amigos queridos, não abala em nada meu relacionamento e minha intimidade com meu Pai. Se algo estiver errado em meu comportamento, sei que Ele vai me incomodar e me convencer na minha intimidade com Ele do que precisa ser mudado, como já fez algumas vezes. Isso não é tarefa sua e nem de ninguém e não é isso que Ele te pede para fazer”, respondeu a atriz.