Marquezine e o impacto do flerte com modelo; Marina Sena e Floss enfrentam dilema

João Guilherme foi flagrado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde foi abordado por paparazzi e questionado sobre seu estado emocional após o término com Bruna Marquezine, confirmado no dia 19 de fevereiro. Em resposta, o ator afirmou: “Meu coração tá ótimo, muito obrigado pelo cuidado.” Quando perguntado se a amizade com Bruna continuava, foi direto: “Sempre”.

O relacionamento dos dois, iniciado no fim de 2023, chegou ao fim após o polêmico aniversário de João Guilherme na Fazenda Talismã, no qual surgiram rumores de que Bruna teria evitado interagir com a família do namorado. Nenhum dos dois, no entanto, falou publicamente sobre o real motivo da separação.

Durante o relacionamento, Bruna e João Gui cultivaram uma rotina discreta, preferindo encontros reservados e programas caseiros, frequentemente acompanhados pelo casal de amigos Marina Sena e Juliano Floss.

A sintonia entre os quatro era evidente, com viagens e momentos compartilhados que fortaleciam os laços entre eles. Conforme contei para vocês na época, com exclusividade, esse vínculo também se estendeu para a adoção de dois cachorros, Haku e Chihiro, durante uma viagem ao Japão que o casal fez acompanhado de Sasha Meneghel e João Lucas. Com o fim do relacionamento, cada um ficou com um dos pets.

Entretanto, após o término, acabou surgindo um dilema comum em muitas amizades: como administrar relações construídas dentro de um namoro? Uma fonte me contou que Marina e Floss estão diante de um cenário delicado. Marina, acabou se aproximando de Bruna, trocavam mensagens e conversavam com frequência.

Por outro lado, Juliano já era amigo de João Guilherme antes mesmo do namoro do ator com Marquezine. Agora, com o relacionamento desfeito, o grupo de WhatsApp que os quatro mantinham, por exemplo, perdeu ritmo. Natural.

Cenário, inclusive, comum de vivenciar: como manter a amizade com os amigos que passaram a ser ex-namorados sem gerar desconforto? Como evitar que tenha leva e traz de informações? E, caso um dos dois comece um novo relacionamento, como agir?

Nesta terça-feira, 11, mesmo aconteceu uma situação. No meio dessa transição, Bruna Marquezine virou notícia após curtir três fotos do modelo Leonardo Brum no Instagram. Seguidores rapidamente apontaram um possível interesse romântico, e a repercussão foi imediata.

Segundo a psicóloga e especialista em relacionamentos Esther Perel, a dinâmica das amizades após um término pode ser um desafio, mas não precisa ser um campo de batalha. “Amigos verdadeiros devem atuar como pontes e não como barreiras. A lealdade não se mede por escolher um lado, mas sim por respeitar os sentimentos de ambos e garantir que o espaço necessário para a cura seja preservado”, explica Perel.

Gosto muito de uma fala do sociólogo francês Pierre Bourdieu que aborda a ideia de que os laços sociais são moldados conforme os contextos. “A amizade não precisa ser descartada após o fim de um namoro, mas deve ser reajustada para respeitar a nova realidade dos envolvidos”. Ou seja, em vez de fomentar desentendimentos ou alimentar especulações, amigos que sentem carinho por ambos devem manter uma postura neutra, oferecer escuta e apoio, idealmente, sem tomar partido e entender que o tempo é um aliado essencial para as coisas se organizarem.

Sou daqueles que acredita que após o luto do término, existe a possibilidade de ter amizades e manter laços afetivos com ex. Encerrar um relacionamento não significa apagar o que foi vivido. O amor pode se transformar, assim como os vínculos que ele foi capaz de gerar. Como já dizia o poeta Khalil Gibran: “Deixem que haja espaços em sua união, e que os ventos dos céus dancem entre vocês.” Talvez, no tempo certo, a conexão entre Bruna, João Guilherme e os amigos Marina Sena e Juliano Floss possa encontrar um novo equilíbrio, respeitando as mudanças e acolhendo o que permanece. E está tudo bem se isso não acontecer. Mas, antes, tempo ao tempo.

Dia de estreia

Otaviano Costa estreia nesta quarta, 12, às 23h30, o programa “Melhor da Noite” na Band. Excepcionalmente após o futebol, o programa será exibido às quartas, quintas e sextas, sempre ao vivo, às 22h30. Ao seu lado, ele terá a bela e competente jornalista Pamela Luciolla, que deixou o “Band Mulher” na Bahia para encarar esse novo desafio.

Supernanny de volta

Cris Poli, eterna Supernanny do SBT, está prestes a voltar à TV com um novo quadro na atração de Otaviano Costa. A educadora deve comandar um quadro que vai orientar pais no controle do uso excessivo de telas por crianças. Ainda no programa de auditório, a sexóloga Cátia Damasceno também terá presença fixa. O diretor Ariel Jacobs também aposta na retomada da parceria com Vivi Cake, com o lançamento do “É Bolo ou Não É?”, formato que garantia bons índices de audiência no “Programa Eliana” no SBT.

De mala e cuia em SP

Com o novo compromisso na Band, Otaviano Costa decidiu deixar o Rio de Janeiro e terá moradia fixa em São Paulo. A mudança também deve impactar Flávia Alessandra, que terá presença mais frequente na capital paulista. Outra novidade: Giulia Costa, enteada de Otaviano, também foi contratada pela Band. Ela será uma das anfitriãs do “FatalCast”, mesacast do Bandplay que vai repercutir os capítulos e novidades da novela “Beleza Fatal”.

Uma nova era do Copacabana Palace

O icônico Copacabana Palace, a Belmond Hotel, inicia em abril uma ampla reforma em seu prédio Anexo, que passará a se chamar Tower Club. Com projeto assinado pelo arquiteto Ivan Rezende, o espaço ganhará novas suítes de até 80m², um luxuoso spa em dois andares e um restaurante Cipriani repaginado, mantendo sua premiada culinária italiana moderna.

A piscina do Copacabana Palace também passará por renovação, com direito a um novo bar e deck. Durante a obra, os hóspedes terão acesso exclusivo à piscina do sexto andar. A reforma, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2026, será realizada sem impacto na operação do hotel, garantindo que a elegância e exclusividade do Copa continuem a brilhar.

Leilão

Para marcar a nova fase, o hotel realizará um leilão em parceria com o escritório de arte Soraia Cals, com móveis e objetos icônicos do prédio Anexo, que testemunharam momentos históricos como shows de Madonna e Rolling Stones. A exposição será de 11 a 13 de março e o leilão acontece no dia 18.

Até amanhã!