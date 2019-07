Marquezine é flagrada com ex de Kourtney Kardashian

Bruna Marquezine está em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde está morando atualmente. Em poucos dias na cidade, ela já virou notícia. A atriz foi fotografada no carro de Younes Bendjima, ex-namorado de Kourtney Kardashian.

De acordo com o Daily Mail, os dois teriam jantado em um restaurante em Los Angeles na noite dessa segunda-feira (15), e o modelo parecia estar feliz ao deixar o local. Essa não é a primeira vez que Marquezine tem a companhia de Younes. Eles estiveram juntos no desfile de uma grife no sul da França no fim do mês passado.

https://www.instagram.com/p/Bz-0DTeh2WS/?igshid=1s87eqm2uun4b