Márquez brilha de novo e vence sprint da MotoGP na Argentina

ROMA, 15 MAR (ANSA) – Em plena forma após a chegada à Ducati, o hexacampeão Marc Márquez venceu neste sábado (15) a corrida sprint do Grande Prêmio da Argentina de MotoGP, no circuito de Termas de Rio Hondo.

O espanhol liderou a miniprova de ponta a ponta e somou mais 12 pontos no campeonato, chegando a 49, com 100% de aproveitamento neste início de temporada (incluindo vitórias na sprint e na corrida principal na Tailândia, etapa de abertura do campeonato).

O irmão de Marc, Álex Márquez, da Gresini Ducati, fechou a sprint em segundo lugar e manteve a vice-liderança no mundial, com 38 pontos. Já o bicampeão Francesco Bagnaia (Ducati) terminou em terceiro e chegou a 30 pontos, 19 a menos que seu companheiro de equipe.

Tido como um dos maiores nomes da MotoGP, Marc Márquez não ganha o campeonato desde 2019 e sofreu com quedas e lesões nas últimas temporadas, mas aposta na Ducati, que dominou os últimos anos, para voltar ao topo. (ANSA).