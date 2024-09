Marqueteiro de Nunes acusa advogado do Marçal de rasgar camisa de assessor após agressão

João Vitor Revedilho, Marina Mianoi João Vitor Revedilho, Marina Miano https://istoe.com.br/autor/marina-miano/ 30/09/2024 - 10:38 Para compartilhar:

Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), acusou o advogado do candidato Pablo Marçal (PRTB) de rasgar a camiseta do assessor e cinegrafista Nahuel Medina após o episódio de agressão no final do debate Flow News, no dia 23 de setembro.

Antes de iniciar o debate UOL/Folha, na manhã desta segunda-feira, 30, Duda Lima relatou aos jornalistas que viu as imagens divulgadas em primeira mão pelo “Metrópoles”, e depois obtidas pelo site IstoÉ, em que mostram o advogado Tassio Renan ao lado de Marçal pegando no colarinho de Medicina. “Vai perder a OAB (carteirinha da Ordem dos Advogados de Brasil), eu vou cassar esse cara”, afirmou o marqueteiro.

“O rapaz me agrediu e depois me acusou de ter rasgado a camisa dele, o que é mentira. Eu não dei um tapa, apenas afastei o celular dele (Medina) com toda a educação e sai. Ele disse que foi agredido e que eu rasguei a camisa dele. Acabou de sair a imagem. O advogado rasgou a camisa do Medina para fazer uma prova falsa”, completou Duda Lima.

O marqueteiro disse que está “de alma lavada”, pois era acusado de ter iniciado a confusão. “Eu vou tomar todas as providências legais. Como pode alguém dessa natureza querer disputar a eleição? A pessoa é completamente desequilibrada. Eu tenho certeza que foi premeditado”, acrescentou.

No episódio da agressão, Duda Lima foi atingido por um soco no rosto, que quebrou o seu óculo e, por isso, teve de levar seis pontos. Questionado sobre a sua visão, o marqueteiro explicou que teve um descolamento do vítreo do olho esquerdo. “Só está um pouco embaçado, mas estou enxergando bem, está tudo em ordem”, finalizou.