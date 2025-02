Marmomac no Brasil consolida expansão da Veronafiere

SÃO PAULO, 18 FEV (ANSA) – A Marmomac Brazil, evento organizado pela Milanez & Milaneze, empresa controlada pela Veronafiere, foi inaugurada nesta terça (18) em São Paulo, consolidando a estratégia de expansão internacional da feira italiana em um dos mercados mais dinâmicos para o setor de mármores, granitos e pedras ornamentais.

Para Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, “a Marmomac, reconhecida como a feira mais importante do mundo no setor de pedras naturais, escolheu o Brasil para expandir suas fronteiras para outros continentes e países”. “É uma grande responsabilidade, mas sabemos que realizamos uma edição inaugural de forte impacto, capaz de oferecer às empresas e profissionais uma ferramenta para estimular negócios e dar visibilidade ao setor”, disse.

A Marmomac Brazil nasce do reposicionamento estratégico da Vitória Stone Fair, tradicional evento do setor que, até 2024, era realizado em Vitória, capital do Espírito Santo. Com a mudança para São Paulo, estado que concentra um terço do PIB brasileiro, a Veronafiere aposta em uma metrópole com 12 milhões de habitantes e que é um centro de referência para arquitetos e designers.

Além da área expositiva, a Marmomac Brazil oferece um programa de encontros B2B e networking, integrado ao projeto “It’s Natural – Brazilian Natural Stone”, promovido pelas associações Centrorochas e ApexBrasil, com compradores confirmados de países como Austrália, Canadá, EUA, Índia, Líbano, Polônia, Romênia e Taiwan. A feira também apresenta uma exposição de arte e design, com obras de arquitetos e designers de renome internacional.

A indústria de pedras naturais do Brasil é uma das mais relevantes do mundo, especialmente no segmento de granito, responsável por 70% das exportações totais do setor. O país é o quarto maior produtor e o quinto maior exportador global de pedras naturais, com mais de 1,5 mil pedreiras ativas e mais de 10 mil empresas no ramo.

Em 2024, a edição de Verona da Marmomac registrou 1.485 expositores de 55 países e 50 mil visitantes, dos quais 66% eram do exterior, representando 140 nações. (ANSA).