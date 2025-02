Marmomac chega ao Brasil para virar referência nas Américas

SÃO PAULO, 18 FEV (ANSA) – O presidente da empresa italiana Veronafiere, Federico Bricolo, marcou presença nesta terça-feira (18) na abertura da primeira edição da Marmomac Brazil, em São Paulo, e disse que o objetivo da feira de pedras naturais é se tornar um “polo de referência” para o setor nas Américas.

O evento é um “spin-off” da Marmomac, realizada anualmente em Verona, na Itália, e reconhecida como a principal feira do mundo nesse mercado.

“A Marmomac é a marca mais forte no mundo para pedras naturais e mármores e, após 58 edições de sucesso em Verona, trazemos essa experiência e o valor agregado da marca também para o Brasil, com o objetivo de consolidar a Marmomac Brazil como polo de referência para a América Latina e todo o continente americano”, explicou Bricolo à ANSA.

Inaugurada nesta terça-feira (18), no Distrito Anhembi, em São Paulo, a feira acontece até 20 de fevereiro, e a abertura contou com a presença do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e de representantes políticos.

“A Marmomac Brazil é uma peça fundamental em nossa estratégia de projeção internacional. A nova locação é vantajosa do ponto de vista logístico, com uma área expositiva moderna em uma metrópole com acesso a capitais e investimentos. Isso nos permite interceptar um público de alto perfil e interessante, potencialmente até da América do Norte, e ampliar nossa comunidade global de compradores de primeiro nível e profissionais da pedra natural em vista da Marmomac na Itália, entre 23 e 26 de setembro de 2025”, disse Adolfo Rebughini, diretor-geral da Veronafiere.

A Marmomac Brazil reúne 200 marcas em 14 mil metros quadrados de área expositiva e deve atrair players de 60 países, incluindo Estados Unidos, China, México e Emirados Árabes Unidos. A estimativa é de que a feira gere negócios de 160 milhões de euros (quase R$ 1 bilhão). (ANSA).