Marlon Vera supera ex-campeão no UFC San Diego e amplia boa fase na organização; confira

Em ação na luta principal do UFC San Diego, neste sábado (13), na Califórnia (EUA, Marlon Vera entrou de vez para a lista dos melhores atletas da categoria peso-galo na atualidade. Diante de Dominick Cruz, o equatoriano suportou bem a pressão do ex-campeão nos rounds iniciais e conseguiu uma bela vitória por nocaute no quarto assalto, mantendo seu bom momento na organização. No co-main event, Nate Landwehr e David Onama fizeram um duelo espetacular. No fim, após promoverem a luta da noite no card, Landwehr foi declarado vencedor sobre Onama por unanimidade.

Ao todo, quatro brasileiros entraram em ação no card do UFC San Diego. Fazendo sua estreia na organização, Iasmin Lucindo acabou sendo superada pela também estreante Yazmin Jauregui na decisão unânime dos jurados, enquanto Bruno Blindado foi superado pelo americano Gerald Meerschaert por finalização (guilhotina) no terceiro round. Já em confronto brasileiro, em um encontro bem empolgante, Priscila Pedrita deu show e nocauteou a compatriota Ariane Lipski por nocaute ainda no primeiro assalto.

Marlon Vera nocauteia Dominick Cruz e mantém boa fase

Dominick Cruz iniciou a luta principal do UFC San Diego partindo para cima de Marlon Vera, com boas combinações de golpes e chutes. O equatoriano respondeu com um belo cruzado, que balançou o americano. Na sequência, o ex-campeão peso-galo recuperou o controle do combate e terminou o primeiro round melhor. No segundo assalto, com a boa movimentação que já é de costume, Dominick seguiu bem ativo na luta em pé, conectando golpes precisos, e abriu dois pontos sobre o seu oponente.

No terceiro round, Dominick Cruz vinha apresentando o mesmo arsenal de golpes das parciais anteriores, mas foi surpreendido por Marlon Vera, que o levou a knockdown após um bom direto. Na sequência, “Chito” continuou caçando o americano no cage e trouxe um pouco mais de equilíbrio para a luta. Ciente que estava encontrando bons golpes no contra-ataque, o equatoriano definiu o confronto no quarto assalto. Aguardando um momento para atacar, Marlon esperou uma breve movimentação de Dominick Cruz para acertar um belo chute alto, que pegou em cheio no rosto do ex-campeão, fazendo o americano já cair seminocauteado.

Depois disso, Marlon Vera só precisou acertar mais três golpes no ground and pound até a interrupção do árbitro central. Com o grande resultado, “Chito” emplaca sua quarta vitória seguida no UFC e se aproxima de vez dos melhores lutadores da categoria peso-galo, e consequentemente, de uma chance para disputar o título da divisão num futuro próximo.

Em batalha na trocação, brasileira é superada em estreia

Fazendo a sua estreia pela organização no card do UFC San Diego, a jovem Iasmin Lucindo, de apenas 20 anos, buscou a trocação franca contra Yazmin Jauregui ainda nos primeiros segundos. A mexicana e a brasileira levantaram o público com boas combinações de golpes, o que trouxe muito equilíbrio para o confronto, com uma leve vantagem para Iasmin. No segundo round, o embate seguiu bem agitado na luta em pé, novamente com bons momentos para ambas as atletas. Porém, nesta parcial, Jauregui foi ligeiramente superior.

No terceiro e último round, assim como nas duas parciais anteriores, Iasmin Lucindo e Yazmin Jauregui deram um show na trocação, com muita rapidez e técnica por parte das duas lutadoras, o que deixou a luta extremamente parelha. No fim, após um combate difícil de se pontuar por parte dos árbitros, a mexicana foi declarada vencedora na decisão unânime dos jurados e estreia com vitória no Ultimate. Já Lucindo, apesar da derrota, mostrou a todos que é uma atleta de muito potencial.

Priscila Pedrita nocauteia Ariane Lipski em duelo brasileiro

Priscila Pedrita e Ariane Lipski protagonizaram uma luta rápida e empolgante desde o início do confronto no card principal do UFC San Diego. Logo nos primeiros segundos, as duas lutadoras partiram para a trocação franca e levaram o público ao delírio. Ao se expor muito na curta distância, Ariane sofreu um forte golpe de direita e “balançou”. Sentindo o bom momento, Pedrita aumentou o ritmo e, com mais uma sequência de golpes, derrubou a compatriota, o que forçou a interrupção imediata do árbitro.

Com o ótimo resultado no card deste sábado, Priscila Cachoeira emplacou sua segunda vitória consecutiva no UFC. Por outro lado, Ariane Lipski entra em fase delicada dentro da organização e amargou sua terceira derrota nas últimas quatro lutas dentro do Ultimate.

Bruno Blindado é finalizado por americano

O confronto entre Bruno Blindado e Gerald Meerschaert no UFC San Diego começou de forma estudada, com o brasileiro tentando pressionar o adversário contra a grade. O americano contra-atacou derrubando Blindado e levando a luta para o solo, onde conectou alguns golpes no ground and pound. No segundo assalto, o confronto seguiu morno na trocação, mas Bruno, por ser um pouco mais ofensivo, equilibrou as ações na parcial.

No terceiro assalto, os dois lutadores foram para a trocação. No entanto, já aparentando muito desgaste, Bruno Blindado partiu para cima, ficou mais exposto, e com isso, acabou levando um golpe de Gerald Meerschaert e foi a knockdown. No chão, aproveitando-se da vulnerabilidade do brasileiro, o americano atacou, envolveu o pescoço do oponente e encaixou uma justa guilhotina, que forçou os três tapinhas de Blindado. Com o resultado, Gerald se recupera da derrota para Krzysztof Jotko e voltou a vencer no Ultimate. Por outro lado, Bruno amargou seu segundo revés em sequência na organização.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC San Diego

San Diego, na Califórnia (EUA)

Sábado, 13 de agosto de 2022

Card principal

Marlon Vera derrotou Dominick Cruz por nocaute no 4R

Nate Landwehr derrotou David Onama por decisão unânime dos jurados

Yazmin Jauregui derrotou Iasmin Lucindo por decisão unânime dos jurados

Azamat Murzakanov derrotou Devin Clark por nocaute técnico no 3R

Priscila Pedrita derrotou Ariane Lipski por nocaute técnico no 1R

Gerald Meerschaert finalizou Bruno Blindado com uma guilhotina no 3R

Card preliminar

Angela Hill derrotou Lupita Godinez por decisão unânime dos jurados

Martin Buday derrotou Lukasz Brzeski por decisão dividida dos jurados

Nina Nunes derrotou Cynthia Calvillo por decisão dividida dos jurados

Gabriel Benitez derrotou Charlie Ontiveros por nocaute técnico no 1R

Tyson Nam derrotou Ode Osbourne por nocaute no 1R

Josh Quinlan derrotou Jason Witt por nocaute no 1R

Youssef Zalal x Da’Mon Blackshear termino em empate majoritário (29-28, 28-28, 28-28)

